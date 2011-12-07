Казанский «Зенит» взял реванш у «Факела» за поражение на клубном чемпионате мира

В отчетном матче у хозяев не приняли участие в матче Клюка и Колодинский, но с первых минут игра пошла очко в очко. Ближе к концовке отчаянные усилия хозяев вывели «Факел» вперед – 20:17., а затем и 24:23. Но тут Алекно взял тайм-аут, и он подействовал – 27:25 в пользу гостей в первом сете.И второй сет прошел в том же ключе – хозяева вели три очка – 18:15 – но гости сначала сравняли счет, а затем и выиграли партию – 25:23 и 2-0 по партиям.На третий сет хозяев уже не хватило чисто физически – после счета 10:4 в свою пользу «Факел» очевидно повалился – 11:12, а затем и 14:20. Дело было сделано. «Зенит» выиграл и третий сет – 25:18, а заодно и весь матч, заработав полновесные три очка.Достойный подарок главному тренер Владимиру Алекно, который отметил в этот день свой 52-й день рождения. Наши поздравления!Волжанам еще предстоит внести коррективы в свою игру, но главное сделано – мощный соперник повержен, и это должно благотворно сказаться на психологическом климате в команде Казани. Ведь 14-15 декабря в Казани пройдет «Финал четырех» Кубка России.