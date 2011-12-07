В ФНЛ второй раз за сезон зафиксирован счёт «7:0»

Матч 26-го тура ФНЛ между «Краснодаром-2» и «Спартаком-2» закончился со счётом 7:0 в пользу южан. С 18-й минуты москвичи играли в меньшинстве, после удаления Даниила Петрунина — защитник умудрился получить прямую красную карточку за фол последней надежды, проведя на поле всего минуту.

Четыре гола из семи пропустил вратарь Тимур Акмурзин, знакомый казанской аудитории по выступлениям за молодёжные команды «Рубина».

Отметим, что счёт «7:0» зафиксирован второй раз за сезон. Аналогичным образом завершился матч 11-го тура между «Крыльями Советов» и брянским «Динамо» — тогда был установлен рекорд лиги по разгрому.