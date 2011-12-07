Динамовцы Казани в Первоуральске всухую у ступили «Уральскому трубнику»

«Динамо-Казань» в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом с сухим счетом уступило «Уральскому трубнику» (0:4). Казанцы резво начали игру, и уже в дебюте встречи получили право на пенальти, но Евгений Корев не смог его реализовать — голкипер хозяев матч отбил. А на 18-й минуте в контратаке хозяева неожиданно открыли счет — 1:0. Так, владея территориальным преимуществом, казанцы в первом тайме уступили, причем на 42-й минуте Евгений Корев вновь пробивал пенальти, но голкипер хозяев взял мяч намертво. Согласитесь, два незабитых пенальти в матче — это уже много. А на 48-й минуте после розыгрыша углового первоуральцы провели и второй мяч — 2:0. Казанцы были явно обескуражены. Но продолжали атаковать. Но в этом матче, имея преимущество по всем компонентам игры. Казанцы вынуждены были лишь пропускать — 0:3 на 68-й минуте. А в концовке матча команда Хандаева пропустила и четвертый мяч — 0:4. Теперь 10 февраля «Динамо» проведет матч в Архангельске против «Водника».