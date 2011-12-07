Завтра в Казани состоится «Лыжня России - 2020»

Завтра Казань присоединится к всероссийским соревнованиям «Лыжня России». В этом году «Лыжня России» в Казани пройдет на четырех площадках. Всего по стране на старт выйдут более полутора миллионов человек. В Казани забеги пройдут уже 15-й раз подряд и, по прогнозам, на лыжи встанут 20 тысяч горожан, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.В столице РТ определены четыре площадки, где можно будет преодолеть дистанцию:Главный забег примет поселок Юдино, а именно стадион «Локомотив». Здесь старты запланированы с 8.00 — для спортсменов на 2, 5, 15 и 30 км. Церемония открытия соревнований состоится в 11.30. На лыжню выйдут жители Кировского и Московского районов, руководители республиканских и городских служб и ведомств.Советский район проведет «Лыжню России» в Горкинско-Ометьевском лесу — начало в 10.00, запланированы массовый старт, спортивный забег и старт руководителей района.У Ново-Савиновского района площадка осталась прежней — пойма реки Казанки по ул. Гаврилова — с 11.00 здесь пройдут массовый старт, гонка для спортсменов и забег руководителей района.Также в 11.00 казанцев ждут в «Березовой роще», где тоже пройдет массовый старт, спортивный и старт руководителей района.В Юдино участники массовой гонки смогут поучаствовать в сдаче норм ГТО по лыжному спорту: запланировано развертывание информационных центров физкультурно-спортивного комплекса.Еще на стадионе «Локомотив» гостей спортивного праздника ожидает обширная культурная программа, розыгрыши призов, катание на конных санях и масса других развлекательных мероприятий с выступлениями творческих коллективов, которые помогут создать по-настоящему праздничную атмосферу стартов. Для удобства выбравших данную площадку будет организована перехватывающая парковка вдоль дороги, ведущей к озеру Изумрудному.Кстати, спортсмены и руководители в своих забегах смогут посоревноваться за специальные призы на финишной стометровой дистанции. «Финишная суперсотка» посвящена празднованию 100-летия ТАССР.Добавим, что по итогам прошлого года 26 тысяч татарстанцев занимались лыжным спортом. На старт «Лыжни России — 2019» и «Лыжни Татарстана — 2019» в феврале прошлого года вышли 171950 жителей нашей республики.