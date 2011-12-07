Казанский «Зенит» продлил контракты с Вольвичем и Михайловым

Волейбольный клуб «Зенит-Казанб» подписал контракты на сезон 2021–2022 гг. с Артемом Вольвичем и Максимом Михайловым, сообщает пресс-служба клуба.

Вольвич выступает в казанском клубе с 2016 года. С ним «Зенит» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды завоевывал «золото» чемпионата России и взял четыре Кубка России и столько же Суперкубков страны. Кроме того, с Войвичем «Зенит» стал победителем клубного ЧМ в 2017 году.

Михайлов в составе «Зенита» пять раз стал победителем Лиги Чемпионов, семь раз — чемпионата России, восемь раз — обладателем Суперкубка. Также Михайлов был в составе команды во время победы в клубном ЧМ — 2017.

Напомним, в новом сезоне у «Зенит-Казань» изменится наставник. Главный тренер команды Владимир Алекно официально заявил об уходе с поста.