«Нефтяник» уступил «Звезде» в серии буллитов

Альметьевский «Нефтяник» на выезде проиграл «Звезде» в серии послематчевых буллитов. В матче был зафиксирован счёт 2:3.

«Нефтяник» забросил быструю шайбу в меньшинстве — спустя полторы минуты со стартового вбрасывания отличился Артур Болтанов. Но через две минуты «Звезда» сравняла счёт в большинстве. В середине второго периода Ярослав Альшевский реализовал численное превосходство Альметьевска, а в начале третьего периода «Звезда» смогла восстановить статус-кво.

Игра дошла до серии буллитов, где альметьевцы реализовали всего одну попытку. «Нефтяник», несмотря на поражение, остался на втором месте турнирной таблицы, набрав 71 очко.