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«Водник» разгромил «Ак Барс-Динамо»

Казанцы смогли «размочить» счёт только во втором тайме.

В очередном матче Суперлиги «Ак Барс-Динамо» потерпело выездное поражение от «Водника» — 2:7.

После первого тайма казанцы «горели» со счётом 0:4, а на исходе часа игры пропустили пятый мяч. Затем «Ак Барс-Динамо» смогло «размочить» счёт, усилиями Рамиля Ибрагимова и Сергея Гана, однако встреча всё равно завершилась разгромом.

В активе казанской команды после 19 туров 16 очков и десятое место в турнирной таблице. 7 февраля бендисты сыграют на выезде со «Стартом».

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