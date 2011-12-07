«Водник» разгромил «Ак Барс-Динамо»

В очередном матче Суперлиги «Ак Барс-Динамо» потерпело выездное поражение от «Водника» — 2:7.

После первого тайма казанцы «горели» со счётом 0:4, а на исходе часа игры пропустили пятый мяч. Затем «Ак Барс-Динамо» смогло «размочить» счёт, усилиями Рамиля Ибрагимова и Сергея Гана, однако встреча всё равно завершилась разгромом.

В активе казанской команды после 19 туров 16 очков и десятое место в турнирной таблице. 7 февраля бендисты сыграют на выезде со «Стартом».