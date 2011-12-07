КХЛ не стала распределять места по итогам завершившегося чемпионата, сообщается на сайте лиги.

«Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место 1—8, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке», — сказал президент лиги Алексей Морозов.

В первую восьмерку вошел и казанский ХК «Ак Барс».

В КХЛ уточнили, что места с 9 по 24 распределили по спортивному принципу среди остальных клубов. Нижнекамский ХК «Нефтехимик» занял 16-ю позицию.