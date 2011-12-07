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КХЛ озвучила решение об итоговом распределении команд

Чемпиона решили не выбирать.

КХЛ на официальном сайте опубликовала решение о распределении команд по итогам сезона. Турнир не удалось доиграть из-за пандемии COVID-19. Кубок Гагарина был остановлен на стадии полуфиналов конференций.

«Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу Чемпионата КХЛ 2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место», — гласит заявление.

В таблице команды разместят в алфавитном порядке, а с 9 по 24 места распределят по спортивному принципу.

КВ
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