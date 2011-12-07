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Полузащитник сборной Казахстана может пополнить «Рубин»

В зимнее окно футболист пытался трудоустроиться в «Зенит».

27-летний полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может пополнить «Рубин». Об этом в Telegram-канале утверждает журналист Айдын Кожахмет.

В зимнее окно футболист пытался трудоустроиться в «Зенит», но после просмотра покинул расположение клуба. В результате игрок подписал контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ, провел 6 матчей, где отдал 2 голевые передачи.

Также в активе Бауыржана Исламхана 44 матча за сборную страны, где он забил один гол и отдал 3 голевые передачи.

КВ
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