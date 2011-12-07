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«Нефтехимик» не получил лицензию для участия в РПЛ

Нижнекамский клуб лишился турнирных шансов попасть в стыковые матчи.

«Нефтехимик» не прошёл процедуру лицензирования для участия в РПЛ, сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза. Вместе с нижнекамским клубом лицензирование не смогли пройти «Крылья Советов», «Алания», «Оренбург» и «Торпедо». При этом клубы, не получившие лицензию, могут исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая.

За два тура до конца чемпионата ФНЛ «Нефтехимик» отстаёт от четвёртого места в турнирной таблице на 6 очков. Четвёртой идёт «Алания», и по дополнительным показателям клуб из Владикавказа обгоняет нижнекамцев в случае равенства очков.

КВ
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