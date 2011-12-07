«Тамбов» вылетел из РПЛ

«Тамбов» в 29-м туре РПЛ уступил «Ахмату» (1:3) — это поражение стало десятым подряд. Туром ранее команда потеряла шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. После 29 матчей в активе тамбовчан 13 очков.

Отметим, что спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил об отказе клуба участвовать в профессиональных лигах в следующем сезоне.

«Мы не подали на лицензирование — команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно», — сказал Худяков в беседе с ТАСС.