Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Юниорская сборная России стала серебряным призёром ЧМ

Это – второе «серебро» за три года.

Юниорская сборная России в финале ЧМ-2021 проиграла сборной Канады. Упорный матч завершился со счётом 3:5. В составе россиян заброшенными шайбами отличились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

Для сборной России это «серебро» — второе за три последних года. В 2019-м россияне проиграли в финале Швеции. Последний раз сборная России выигрывала золотые медали ЧМ в 2007 году. Для Канады эта победа стала четвёртой в истории.

Бронзовые медали по итогам турнира достались сборной Швеции.

КВ
Лента новостей