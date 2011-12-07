Юниорская сборная России стала серебряным призёром ЧМ

Юниорская сборная России в финале ЧМ-2021 проиграла сборной Канады. Упорный матч завершился со счётом 3:5. В составе россиян заброшенными шайбами отличились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

Для сборной России это «серебро» — второе за три последних года. В 2019-м россияне проиграли в финале Швеции. Последний раз сборная России выигрывала золотые медали ЧМ в 2007 году. Для Канады эта победа стала четвёртой в истории.

Бронзовые медали по итогам турнира достались сборной Швеции.