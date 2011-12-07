Клуб из Оренбурга займет место «Новы» в Суперлиге

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Оренбургский «Нефтяник» в новом сезоне будет выступать в Суперлиге. Клуб дал подтверждение готовности повыситься в классе, а окончательное решение будет утверждено на Президиуме ВФВ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Александр Яременко.
«На момент досрочного завершения чемпионата клуб шел в лидерах. Поэтому, думаю, достаточно логичным будет решение сохранить в Суперлиге численный состав из 14 команд», — приводит слова Яременко официальный сайт ОКР.
Отметим, что «Нова» из-за финансовых трудностей в новом сезоне сыграет в Высшей лиге А. «Нефтяник» в прошлом сезоне финишировал вторым в подэлитном дивизионе.