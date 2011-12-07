Озвучен призовой фонд Суперкубка России

Призовой фонд Суперкубка России по футболу, который разыграют сегодня вечером «Зенит» и «Локомотив», составит около 20 млн рублей. Об этом сообщает РБ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Обладателю Суперкубка достанется 70% от указанной суммы. При этом годом ранее размер призовых был ещё выше — около 30 млн рублей. Сокращение вызвано малым количеством привлечённых рекламных партнёров и ограничениями по заполняемости трибун стадиона, где состоится матч.

Встреча за Суперкубок страны начнётся в 19:00.