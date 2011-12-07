«Стрела» стала пятой по итогам чемпионата РФ по регби-7

В текущий уикэнд в Пензе состоялся чемпионат страны по регби-7. В соревнованиях приняла участие казанская «Стрела».

В воскресенье утром регбисты уступили местному «Локомотиву» в четвертьфинале (7:19), после чего разыграли 5-8 места. «Стрела» поочерёдно одолела новокузнецкий «Металлург» (24:7) и краснодарскую «Кубань» (17:12).

Итоговое распределение команд выглядит следующим образом:

1. «Локомотив-Пенза»

2. «ВВА-Подмосковье»

3. «Застава-7»

4. «Слава»

5. «Стрела»

6. «Кубань»

7. «Владивостокские тигры»

8. «Металлург»

9. «Енисей-СТМ»

10. «Локомотив-2»

11. «Булава»

12. «Красный Яр»