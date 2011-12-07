«Стрела» стала пятой по итогам чемпионата РФ по регби-7

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В текущий уикэнд в Пензе состоялся чемпионат страны по регби-7. В соревнованиях приняла участие казанская «Стрела».
В воскресенье утром регбисты уступили местному «Локомотиву» в четвертьфинале (7:19), после чего разыграли 5-8 места. «Стрела» поочерёдно одолела новокузнецкий «Металлург» (24:7) и краснодарскую «Кубань» (17:12).
Итоговое распределение команд выглядит следующим образом:
1. «Локомотив-Пенза»
2. «ВВА-Подмосковье»
3. «Застава-7»
4. «Слава»
5. «Стрела»
6. «Кубань»
7. «Владивостокские тигры»
8. «Металлург»
9. «Енисей-СТМ»
10. «Локомотив-2»
11. «Булава»
12. «Красный Яр»