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Динамовцы Казани в Кирове разгромили местную «Родину»

Динамовцы Казани в Кирове разгромили местную «Родину»
Во втором туре чемпионата России по хоккею с мячом казанские динамовцы в Кирове играли с местной «Родиной» и показали свое полное преимущество – 7:0. Игорь Ларионов оформил покер в этом матче, еще по голу забили Денис Слаутин, Денис Горячев и Алексей Воробьев.
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