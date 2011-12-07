Динамовцы Казани в Кирове разгромили местную «Родину»

Во втором туре чемпионата России по хоккею с мячом казанские динамовцы в Кирове играли с местной «Родиной» и показали свое полное преимущество – 7:0. Игорь Ларионов оформил покер в этом матче, еще по голу забили Денис Слаутин, Денис Горячев и Алексей Воробьев.