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Юниорская сборная России по хоккею уступила сборной Канады в первом матче Суперсерии-2018

В пером матче Суперсерии-2018 юниорская сборная России по хоккею в Канаде уступила хозяевам – 1:2.
Единственную шайбу у россиян забросил Павел Шэн. Голкипер сборной России Даниил Тарасов отразил 21 бросок из 23.
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