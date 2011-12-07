Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Динамовцы Казани в Мурманске сыграли вничью – 4:4

Казанцы после дисквалификации Игоря Ларионова на три матча оказались в серьезном положении – были проблемы в атаке.
И в целом в матче с «Мурманом» весь первый тайм казанцы владели инициативой, но с реализацией были очевидные проблемы. И первый гол в ворота Темникова влетел на 19-й минуте Никитенко забил гол.Правда, на 28-й минуте Олег Рязанов с игры счет сравнял – 1:1.А затем на 38-й минуте Сергей Обухов ударом с углового и вовсе вывел Казань вперед – 1:2.Казалось, гости сумеют развить успех, но сначала Лихачев сравнял счет, а в конце первого тайма Гаврилов и вовсе вывел «Мурман» вперед – 3:2.Начали второй тайм казанцы бодро, владели инициативой, но забить все не могли. И все же Сергей Обухов, оформив дубль, сравнял счет на 70-й минуте – 3:3. Правда, Кротов с пенальти вывел хозяев вперед, но казанцы рискнули и сравняли счет – 4:4 после удара Артюшина при розыгрыше углового.Так матч и закончился.
КВ
Лента новостей