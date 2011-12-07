«Ак Барс» одержал победу над «Трактором», уступая по ходу игры 0:2

«Ак Барс» на домашнем льду обыграл «Трактор» в серии послематчевых буллитов — 3:2.

Казанцы к началу третьего периода уступали со счётом 0:2, после шайб Основина и Кравцова. Однако команда смогла перевернуть матч — сначала Песонен исполнил дебютный гол за «барсов», а в последние секунды Да Коста сравнял счёт в формате «6 на 5».

Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов казанцы реализовали три попытки.

Команда одержала десятую победу подряд, обновив собственный рекорд.