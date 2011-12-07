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Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» лишили победы на пятом этапе «Дакара»

На грузовик наложили двадцатиминутный штраф.

Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова показал первое время на пятом этапе «Дакара». Однако совсем скоро экипаж узнал, что на них наложен штраф в 20 минут за не взятую навигационную точку. По итогам этапа Каргинов упал на седьмое место.

Тем не менее, победителем стал другой российский пилот — Дмитрий Сотников. Второе время показал пилот из Беларуси Алексей Вишневский на «МАЗе», а третьим стал ещё один челнинец — Антон Шибалов.

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