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КХЛ: «Ак Барс» принимает «Трактор», «Нефтехимик» гостит у ЦСКА

Расписание матчей регулярного чемпионата на 8 января.

8 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять встреч. Представляем расписание игрового дня:

  • «Автомобилист» — «Барыс» (Екатеринбург, ЛД «Уралец», 14:30 — здесь и далее указано московское время);
  • «Ак Барс» — «Трактор» (Казань, «Татнефть-Арена», 17:00);
  • «Витязь» — «Сочи» (Подольск, ЛД «Витязь», 17:00);
  • ЦСКА — «Нефтехимик» (Москва, ЦСКА-Арена, 17:00);
  • «Йокерит» — «Спартак» (Хельсинки, «Хартвалл-Арена», 19:30).
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