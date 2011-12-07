Сослан Джанаев покинул «Рубин»

«Рубин» расторг контракт с вратарем Сосланом Джанаевым. Соответствующая информация размещена на сайте клуба. В сообщении указывается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Напомним, что игрок пропустил два сбора клуба. Причиной расторжения контракта могла стать оптимизация зарплатной ведомости «Рубина». Ранее по этой причине клуб покинул Федор Кудряшов.