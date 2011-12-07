УНИКС против продолжения сезона Еврокубка

Президент УНИКСа Евгений Богачев выступил против продолжения текущего сезона Еврокубка. Решение о судьбе розыгрыша Кубка Европы УЛЕБ должен озвучить до 24 мая.

«Не думаю, что сезон будет продолжен, но они хотят. Играть без зрителей — это нас не устраивает. Потом еще задача собрать американцев, а вдруг их не отпустят? Лучше бы не было этого продолжения, не вызывает это интереса», — приводит слова Богачева «Р-Спорт».

Евгений Богачев подчеркнул, что он против продолжения турнира в конце июля. Добавим, что розыгрыши Евролиги и Еврокубка остановлены в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции.