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УНИКС против продолжения сезона Еврокубка

Президент клуба ждет итоговое решение, которое должно быть озвучено до 24 мая.

Президент УНИКСа Евгений Богачев выступил против продолжения текущего сезона Еврокубка. Решение о судьбе розыгрыша Кубка Европы УЛЕБ должен озвучить до 24 мая.

«Не думаю, что сезон будет продолжен, но они хотят. Играть без зрителей — это нас не устраивает. Потом еще задача собрать американцев, а вдруг их не отпустят? Лучше бы не было этого продолжения, не вызывает это интереса», — приводит слова Богачева «Р-Спорт».

Евгений Богачев подчеркнул, что он против продолжения турнира в конце июля. Добавим, что розыгрыши Евролиги и Еврокубка остановлены в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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