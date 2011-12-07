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«Рубин» одержал победу над «Арсеналом», проигрывая 0:2

Казанцы перевернули ход матча в Туле.

«Рубин» одержал гостевую победу над тульским «Арсеналом» в 29-м туре РПЛ.

Казанцы после первого тайма проигрывали 0:2 — у «Арсенала» голы забили Даниил Хлусевич и Лука Джорджевич, а на 10-й минуте арбитр отменил пенальти в ворота туляков.

На 51-й минуте Сергей Ткачёв сфолил в штрафной и был удалён, а Джордже Деспотович реализовал пенальти. Ещё через 9 минут Денис Макаров сравнял счёт, а на 66-й Карл Старфельт замкнул подачу с углового и вывел казанцев вперёд. В добавленное время Михаил Костюков вколотил четвёртый мяч, установив окончательный счёт.

«Рубин» набирает 52 очка и поднимается на четвёртую строчку.

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