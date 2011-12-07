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UEFA озвучил наказание в отношении девяти участников Суперлиги

Клубы реинтегрируются в соревнования под эгидой UEFA.

Подведены итоги заседания рабочей группы исполкома UEFA по чрезвычайным ситуациям. На повестке рассматривались санкции в отношении девяти клубов-участников Суперлиги, сообщает официальный сайт организации.

«Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» возвращаются в Ассоциацию европейских клубов, безоговорочно признают и принимают правообязывающую силу устава UEFA и возвращаются в турниры под эгидой организации.

Клубам на один сезон будут урезаны призовые за участие в турнирах под эгидой UEFA (сокращение на 5%), а также им предстоит сделать общее пожертвование в размере 15 млн евро на развитие футбола в Европе.

Кроме того, указанные клубы соглашаются на значительные штрафы, если захотят участвовать в таком несанкционированном соревновании (100 млн евро) или если нарушат любые другие обязательства, взятые на себя в Декларации о приверженности клуба (50 млн евро).

КВ
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