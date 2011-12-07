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Источник: Станислав Черчесов отказался от неустойки за расторжение контракта

Контракт тренера был рассчитан до декабря 2022 года.

Экс-тренер сборной России отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта, сообщает «РБ-Спорт». По данным источника, специалисту предложили уйти в отставку добровольно и без компенсации.

Контракт тренера был рассчитан до декабря 2022 года. По данным СМИ, годовой оклад Черчесова составлял 2,5 млн евро.

Сегодня стало известно, что РФС достиг соглашения с тренером о досрочном расторжении контракта.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым

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