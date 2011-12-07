Карл Старфельт может продолжить карьеру в Шотландии

26-летний защитник «Рубина» и сборной Швеции Карл Старфельт может перейти в шотландский «Селтик». Об этом пишет скандинавский таблоид Expressen.

Переход игрока, чей контракт действует до лета 2024 года, оценивается в 4,9 млн евро. При этом авторитетный портал transfermarkt.de обозначил рыночный ценник защитника в 3 млн евро.

Отметим, что сейчас Старфельт находится в Стокгольме. В минувшем сезоне он провёл в составе «Рубина» 29 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 3 передачи.