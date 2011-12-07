КХЛ опубликовала календарь нового сезона

КХЛ на официальном сайте опубликовала календарь нового сезона. В чемпионате примут участие 23 клуба, каждому предстоит провести по 60 матчей.

Сезон начнётся 2 сентября встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» — игра пройдёт в Москве. Матчи регулярного чемпионата завершатся 27 февраля.

«Ак Барсу» за сезон предстоит провести четыре «зеленых дерби» против «Салавата Юлаева». Отметим, что вторая встреча с клубом из Башкортостана, на льду «Татнефть-арены», запланирована в календаре на 5 октября. Ранее министр спорта РТ Владимир Леонов заявлял, что спортивный объект в начале октября примет Церемонии открытия и закрытия Игр стран СНГ.

С календарём матчей «Ак Барса» в новом сезоне можно ознакомиться здесь.