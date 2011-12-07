«Рубин» не внёс двух защитников в заявку на новый сезон

Казанский «Рубин» заявил 21 футболиста для участия в РПЛ сезона 2020/21 годов. В заявке уместились 8 легионеров — максимально возможное количество.

При этом места в заявке не нашлось для двух защитников: украинца Олега Данченко и россиянина Александра Зуева. Данченко, вероятнее всего, покинет казанский клуб и продолжит карьеру в другой команде РПЛ. Зуев в минувшем сезоне выступал за «Рубин» на правах аренды — права на защитника принадлежат «Ростову».

Казанский клуб откроет для себя новый сезон 11 августа матчем против «Локомотива».