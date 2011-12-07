В парке им. Горького прошел День физкультурника

Сегодня в казанском парке им. Горького отпраздновали День физкультурника — его отмечают каждую вторую субботу августа, начиная с 1939 года.

Утром на стадионе «Трудовые резервы» прошла церемония награждения ведомственными наградами, наградами Олимпийского комитета России, а также отметили победителей конкурса «Спортивный Татарстан». Затем на газон арены вышли команды Минспорта, Мэрии города, журналистов и врачей — они выявили сильнейшего в формате мини-футбольных матчей.

Параллельно на соседней зелёной площадке парка развернулась массовая тренировка проекта «Зелёный фитнес». Занятие участникам провели вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Павлова.

Посетители спортивного праздника имели возможность ознакомиться с деятельностью городских спортшкол, сдать нормы ГТО. Также были организованы показательные выступления по хоккею на траве, боксу, каратэ, тяжёлой атлетике. Любой желающий мог проверить свои навыки во владении хоккейной клюшкой, пробить на точность по футбольным воротам и сразиться в бадминтон.