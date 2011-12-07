В РПЛ решили ограничить количество аренд между клубами

Клубы РПЛ на общем собрании путём голосования внесли две поправки в действующий регламент, сообщает официальный сайт лиги.

Первая поправка подразумевает ограничение количества футболистов, которые с 7 августа могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона. За это изменение проголосовали 11 представителей лиги. Против выступили «Спартак», «Зенит», «Уфа», «Химки» и «Сочи».

Вторая поправка затронула практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами. Это правило решили исключить.

Для вступления в силу, поправки в регламент должны быть утверждены исполкомом РФС.