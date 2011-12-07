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Сборная России переиграла Турцию в первом матче второго группового этапа на ЧМ-2018

На чемпионате мира по волейболу в Японии в первом матче второго группового этапа женская сборная России переиграл сборную Турции – 3:0 (25:15, 25:17, 25:16).
В матче не принимала участие лидер нашей сборной Наталия Гончарова, но это нашей команде не помешало. Ксения Парубец и Ирина Воронкова набрали по 14 очков, 13 очков на счету Ирины Фетисовой.8 октября россиянки сыграют со сборной Болгарии.
КВ
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