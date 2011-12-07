Матч УНИКС – «Цмоки» перенесён из-за COVID-19

Единая лига ВТБ на официальном сайте объявила о переносе игры УНИКС — «Цмоки» из-за положительных тестов на COVID-19 в стане минчан. Матч между командами должен был состояться 9 октября. Также лига перенесла на поздний срок встречу «ПАРМА» — «Енисей».

«В обоих случаях команды не могут заявить на матч не менее 5 баскетболистов с отрицательными тестами на коронавирус — это минимальное количество игроков, при которых по правилам ФИБА игра может состояться», — гласит заявление лиги.

Новые даты матчей станут известны позднее.