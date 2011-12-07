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«Уфа» рассталась с Вадимом Евсеевым

При нём команда 21 раз сыграла вничью.

«Уфа» на официальном сайте объявила об уходе главного тренера Вадима Евсеева. Команда не знает побед на протяжении восьми матчей и рухнула в подвал турнирной таблицы.

Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2019 года. Финишировав на 14-м месте, уфимцы в стыковых матчах смогли одолеть «Томь» и остаться в РПЛ. Сезоном позднее «Уфа» стала девятой. Под руководством Евсеева команда провела 55 официальных матчей, в которых одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

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