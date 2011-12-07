«Ак Барс-Динамо» обыграло кировскую «Родину»

«Ак Барс-Динамо» в первой игре Суперлиги нового сезона обыграло кировскую «Родину» — 6:4. Матч проходил в Ульяновске, но сложился успешно для казанцев. Три мяча за «Ак Барс-Динамо» оформил Игорь Ларионов, два гола забросил Рамиль Ибрагимов, один мяч в свой актив внёс Сергей Ган.

В других встречах игрового дня «Енисей» уничтожил «Уральский Трубник» (9:2), а ульяновская «Волга» была бита сыктывкарским «Строителем» (2:11).

10 ноября казанской команде предстоит встреча с клубом из Сыктывкара.