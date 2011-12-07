Замминистра спорта РФ Азат Кадыров сообщил о текущих планах стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года. Об этом передает ИА «Татар-информ».

На данный момент, по словам Кадырова, Россия претендует на право проведения Юношеских Олимпийских игр. Он отметил, что игры, запланированные в 2022 году в Сенегале, перенесли на 2026 год. Поэтому министерство приняло решение работать в рамках стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года, для привлечения максимального количества крупных проектов. При этом он указал на уникальную инфраструктуру Казани.

Он напомнил, что в стране уже был успешный опыт проведения чемпионата мира по футболу-2018 и зимних Олимпийских игр 2014 года.