Динамовцы Казани одержали вторую победу подряд в новом году

После победы над ульяновской «Волгой» (6:3), казанцы и в матче с нижегородским «Стартом» выглядели весьма прилично. На 15-й минуте тотальное преимущество хозяев наконец-то было реализовано – с углового удара Игорь Ларионов открыл счет – 1:0.Вспомнилось, что в стартовом матче чемпионата казанцы в Нижнем Новгороде сыграли вничью со «Стартом» - 2:2. Но на этот раз казанцы владели преимуществом откровенно. Без вариантов. Вскоре в с пенальти Ибрагимов удвоил преимущество хозяев – 2:0.А затем у гостей до конца игры был удален Максименко – «Старт» еще в первом тайме остался вдесятером. При этом нижегородцы продолжали играть грубо – травму получил Обухов. Но это не помешало ветерану еще до перерыва забить и третий мяч – 3:0. Но за удар Обухова еще и Катков был удален у нижегородцев – «Старту» приходилось играть весь второй тайм в составе девяти полевых игроков.А на 67-й минуте с углового удара нижегородцы один мяч отыграли – 3:1.На 76-й минуте казанцы имели шанс забить, но Рамиль Ибрагимов «с точки» не попал в ворота. А вот гости на 79-й минуте в меньшинстве сумели забить – 3:2. Более того, на 81-й минуте гости в контратаке сравняли счет – 3:3.Динамовцы, второй тайм играя в большинстве, явно упуская победу, все же сумели выйти вперед – 4:3 – отличился Ибрагимов. А в концовке казанцы сумели забить и пятый гол – 5:3. Так что казанцы благодаря этой победе казанцы гарантировали себе место в плей-офф. Тем более, что следующий матч наши парни 12 февраля дома проведут против абсолютного аутсайдера чемпионата – кировской «Родины».