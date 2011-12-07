«Рубин» проиграл «Динамо», пропустив гол на последней минуте

По мере сборов лазарет казанцев становится все более забитым: контрольную встречу по медицинским причинам пропускали Солтмурад Бакаев, Михаил Меркулов. Кроме того, повреждение голеностопа получил новичок Сайто - ему предстоит лететь в Финляндию на дополнительное обследование.

Тем не менее проблем с вариативностью в средней линии у «Рубина» не было. Казанцы бодро начали матч, а Хвича уже на 10-й минуте хлестко пробил в штангу ворот динамовцев. Еще через 5 минут Деспотович выбежал на рандеву с вратарем Шуниным, но переиграть его не сумел. Однако открыть счет удалось именно «Динамо», во многом это произошло неожиданно. Себастьян Шиманьски вошел в атакующую треть поля и решился на дальний удар: мяч от перекладины влетел точно в цель - 0:1.

После этого игра немного успокоилась, но на 38-й минуте «Рубин» сам себе создал проблемы. Илья Самошников опрометчиво отдал пас на Дюпина в тот момент, когда вратаря перекрывал форвард москвичей, так что голкиперу оставалось лишь влететь в ноги соперника - пенальти. К «точке» подошел Даниил Фомин и реализовал попытку, хотя Дюпин сумел угадать направление полета мяча.

Первый пенальти открыл марафон другим одиннадцатиметровым ударам. Когда команды уже готовились отправиться на перерыв, Дениса Макарова срубили в штрафной. Бить пенальти отправился Деспот, который пальнул точно в «девятку» - 1:2. На 51-й минуте вновь Макаров пострадал в чужой штрафной площадке, а одиннадцатиметровый успешно реализовал все тот же Деспотович.

Темп игры аккуратно снижался. Чувствовалось, что «Рубин» находится на сборах под нагрузкой, тогда как «Динамо» этим матчем завершало свой второй сбор. Постепенно инициатива перешла к москвичам, и во владениях Дюпина становилось горячее. Развязка матча случилась на последней минуте: Николай Комличенко продавил центр обороны «Рубина», в дриблинге убрал мяч под удобную для себя ногу и пробил - 2:3.

8 февраля казанцы с аналогичным счетом уступили «Томи». Матч прошел в закрытом от прессы режиме, но задействованы в нем были игроки резервного состава. А сегодня вечером «Рубин» проведет следующую контрольную игру уже основными игроками. Соперником станет «Нижний Новгород», рвущийся в РПЛ.