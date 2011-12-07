Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн сыграл свадьбу со своей девушкой. Информация об этом появилась в Instagram хоккеиста.

Избранницей игрока стала девушка по имени Натали. Свадьбу хоккеист сыграл в Швеции.

Ранее Адам Рейдеборн пообещал вступить в брак, если подпишет новый контракт с «Ак Барсом». Соглашение на один сезон клуб переподписал с игроком в начале апреля. В минувшем сезоне шведский вратарь провел 36 игр, отразив 91,3% бросков. В свой актив Рейдеборн также занес 3 «сухие» встречи.