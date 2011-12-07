Евгений Башкиров продлил контракт с «Заглембе»

Экс-полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров подписал новый контракт с польским «Заглембе». Соглашение 28-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2021/22. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Любина.

Башкиров перебрался в польскую Экстраклассу в феврале этого года. До перерыва в чемпионате, связанного с пандемией COVID-19, полузащитник успел провести три матча за «Заглембе», отдав одну голевую передачу.

После 26 туров «Заглембе» идет на 11-м месте в турнирной таблице Экстраклассы. От первой восьмерки, которая после основного турнира будет бороться за медали и еврокубковые места, команду отделяют 4 очка.