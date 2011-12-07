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Хвича Кварацхелия помог жителям города в крае Самегрело-Верхняя Сванетия

Материальную помощь от футболиста получили 100 семей.

19-летний полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия помог жителям города Цаленджиха, что в крае Самегрело-Верхняя Сванетия. Об этом сообщает Twitter казанского клуба.

Футболист передал сертификаты на материальную поддержку 100 семьям. Среди них инвалиды, многодетные семьи, пожилые люди и медицинские работники.

По данным ВОЗ на 8 мая, в Грузии заражено COVID-19 623 человека (прирост на 8 человек за сутки), погибло 10 граждан. Смогли побороть болезнь 288 человек. В апреле грузинское правительство, в рамках экономической помощи, приняло решение покрыть расходы населения на свет, газ, воду и ТБО за март, апрель и май.

КВ
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