Игрок «Ахмата» предположил, что в клубе массово переболели коронавирусом

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов предположил, что игроки клуба массово переболели коронавирусом. Недомогание футболисты почувствовали на вторых зимних сборах в конце января этого года. Симптомы оказались очень схожими с COVID-19.

«Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли», — описал течение болезни футболист в интервью Sportbox.ru.

После 22-х туров «Ахмат» замыкает турнирную таблицу РПЛ, одержав 4 победы в сезоне. Андрей Семенов принял участие во всех матчах, забив один гол.