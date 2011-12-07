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«Рубин» может разыграть место в РПЛ в мини-турнире

Вероятность проведения таких соревнований прорабатывают в РФС.

В РФС рассматривают возможность проведения мини-турнира, если РПЛ будет досрочно завершена. Об этом пишет «Чемпионат».

Турнир определит участников РПЛ в сезоне 2020/21. От элиты в него могут отправить «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат». Со стороны ФНЛ право на повышение будут отстаивать «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».

Мини-турнир подразумевает проведение друг с другом одной-двух встреч. Соревнования примет регион, где будет меньше всего ограничений по линии санитарно-эпидемиологической ситуации. При этом издание подчеркивает, что РФС рассматривает и другие форматы соревнований.

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