«Рубин» может разыграть место в РПЛ в мини-турнире

В РФС рассматривают возможность проведения мини-турнира, если РПЛ будет досрочно завершена. Об этом пишет «Чемпионат».

Турнир определит участников РПЛ в сезоне 2020/21. От элиты в него могут отправить «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат». Со стороны ФНЛ право на повышение будут отстаивать «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».

Мини-турнир подразумевает проведение друг с другом одной-двух встреч. Соревнования примет регион, где будет меньше всего ограничений по линии санитарно-эпидемиологической ситуации. При этом издание подчеркивает, что РФС рассматривает и другие форматы соревнований.