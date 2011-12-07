«Арсенал» направил письмо в ЭСК РФС по поводу работы арбитра Кирилла Левникова в матче с «Рубином»

«Арсенал» по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Рубина» направил письмо в ЭСК РФС по поводу работы арбитра Кирилла Левникова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«По итогам матча 29-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу „Арсенал“ — „Рубин“ руководством клуба принято решение направить письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова», — гласит заявление.

Казанский клуб одержал победу над «Арсеналом», уступая по ходу матча 0:2. Арбитр Кирилл Левников, после просмотра VAR, отменил пенальти в ворота «Арсенала», а на 50-й минуте назначил одиннадцатиметровый удар и удалил игрока туляков Сергея Ткачёва. На 57-й минуте «Арсенал» пропустил гол, играя вдевятером, после травмы Тараса Бурлака — туляки при этом не успели сделать замену.