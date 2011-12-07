«Оренбург» гарантировал себе второе место в ФНЛ

«Оренбург» в 41-м туре ФНЛ одержал гостевую победу над «Иртышом» и гарантировал себе второе место в турнирной таблице. Оно позволяет команде выступить в следующем сезоне в РПЛ.

Однако оренбуржцы могут остаться без элиты — ранее комиссия по лицензированию клубов отказала «Оренбургу» и нескольким другим командам в выдаче лицензий для участия в РПЛ. До 12 мая клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

Также по итогам тура «Нижний Новгород» гарантировал себе место в стыковых матчах с клубами РПЛ. За вторую путёвку будут бороться «Алания», «Балтика» и «Торпедо».