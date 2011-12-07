КХЛ объявила об изменениях в регламенте турнира сезона 2021/22

КХЛ на официальном сайте объявила о внесении изменений в регламент чемпионата сезона 2021/22. Лига легализовала аренды: каждый клуб сможет отдавать и принимать в аренду до четырёх игроков. В арендных сделках смогут участвовать не более трёх игроков в возрасте до 22 лет, и один хоккеист, возраст которого до 24 лет.

Также КХЛ изменила порядок ранжирования команд в таблицах конференций регулярки. Теперь команды будут занимать места в таблицах конференций в порядке убывания спортивных результатов вне зависимости от дивизиона. Ранее победители дивизионов занимали первое-второе места в итоговых таблицах конференций.