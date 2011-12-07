Полузащитник Камиль Закиров вернулся в «Рубин»

21-летний полузащитник Камиль Закиров присоединился к «Рубину», сообщает официальный сайт казанцев. Предварительно футболист прошел тестирование на COVID-19.

В феврале Закирова отправили в аренду в астраханский «Волгарь», но полузащитник успел принять участие лишь в одном матче ПФЛ — он появился на 16 минут в игре против нальчикского «Спартака».

Напомним, что полузащитник пришел в «Рубин» летом 2019 года из «Анжи». Он трижды появился на поле в РПЛ, отыграв в общей сложности 85 минут.