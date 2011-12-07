УНИКС представил нового форварда

УНИКС на официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним форвардом Джоном Брауном. Баскетболист заключил однолетнее соглашение.

В разные годы Браун выступал в составе «Хай Поинт Пантерс» (США), «Виртус Ромы» (Италия), «Тревизо Баскет» (Италия). Последние два сезона форвард провел в итальянском «Бриндизи».

Джон Браун в чемпионате Италии набирал в среднем 11,8 очков, 6,1 подборов, 2,7 перехвата за игру. В Лиге чемпионов он набирал 11,5 очков, 5 подборов, делал 1,2 результативные передачи, 1,4 перехвата.