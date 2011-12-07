В Казани состоятся первые официальные соревнования после режима самоизоляции

С 11 по 15 июля в Казани состоится второй этап Кубка России по стендовой стрельбе. Он станет первым официальным турниром после длительного перерыва из-за коронавируса.

Более 100 ведущих стрелков России разыграют медали на двух площадках: траншейном и круглом стенде. Сборную Татарстана, одного из фаворитов турнира, будут представлять члены сборной России по стендовой стрельбе, победители и призеры международных соревнований. В церемонии открытия примет участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Пресс-служба федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана уточняет, что соревнования пройдут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора: перчаточно-масочный режим, соблюдение социальной дистанции и регулярный медицинский контроль с измерением температуры. Кроме того, соревнования будут проходить без зрителей.